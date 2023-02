Alexandre Farto AKA Vhils. Um dos artistas contemporâneos portugueses com pegada espalhada pelo mundo é o nosso convidado deste episódio. O Vhils é alguém que tem marcado profundamente a paisagem das cidades. Com mais de 500 obras em diversos países, usa diferentes métodos para dar o seu ADN característico ao espaço onde intervém.

Conversámos com o Alexandre acerca do seu percurso, da sua visão de criatividade e também da ideia que tem do Espaço Urbano das Cidades e como cada vez mais estas devem ter zonas para os artistas puderem intervir e assim tornar as cidades cada vez mais únicas. Aproveitámos a oportunidade para saber mais sobre o Vhils e a sua equipa, a sua ideia de empreendedorismo e também qual a visão de liderança que aplica no dia a dia.

Começou no Grafiti com 13 anos. Sempre adorou pintar e por volta dos dez anos começou a experimentar a pintura em grupo. A partir dessa data nunca mais se imaginou a fazer outra coisa.

Ajudar os outros faz parte da sua visão, tal e qual como a própria sociedade acaba por tentar ajudar uns aos outros. Com o seu festival Iminente, quer que “as ideias concebidas para certos territórios sejam afastadas”.

Ouça tudo no episódio: