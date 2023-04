Eduarda Abbondanza, fundadora da ModaLisboa, o evento que mudou a Moda em Portugal, é a aposta Nos Bastidores.

O Tema de Capa é protagonizado por João Baião, o conhecido apresentador de TV que mostra como é fora dos palcos e dos ecrãs.

Em Tempo Livre, faça uma visita guiada ao Museu do Azulejo, o mais procurado por estrangeiros em Portugal e aquele que revela de forma surpreendente a identidade e história portuguesas..

Um encontro exclusivo com o realizador que ganhou o mundo e levou Portugal aos Óscares. João Gonzalez, autor de Ice Merchants. É o Olha Quem Fala:



