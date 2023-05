A sua simplicidade, profissionalismo e verdade não mereciam uma entrevista, mas sim um podcast, daí termos chegado com grande facilidade aos 58 minutos de conversa.

O nosso convidado é responsável pela Academia de artes marciais “Art of Fight Academy”, no centro de Lisboa, já foi Campeão Nacional cinco vezes (sim, cinco) de Jiu-jitsu, e também já nos representou em competições internacionais de MMA.

Além disto, tem um amor imenso pela família, amor esse que confessa já o ter salvo, não das “pancadas” a que a profissão o sujeita, mas que a vida, por algumas decisões que teve de tomar, já lhe deu.

Um episódio que nos mostra que a forma mais simples de resolver os problemas é a DESCOMPLICÁ-LOS, com um português que nos espelha pelo mundo, e que podemos e devemos seguir.

Sigam o Diogo Dino e a Art of Fight Academy nas redes sociais e fiquem a par de tudo o que desenvolve na sua vida profissional.