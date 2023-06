Neste episódio, Carolina Deslandes conversa com Jéssica Silva, jogadora de futebol feminino do SL Benfica e internacional pela seleção portuguesa de futebol feminino, acerca do mundo do desporto no feminino.

Este episódio foi produzido com o apoio do MEO.