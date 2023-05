Neste episódio, Carolina Deslandes conversa com António Zambujo sobre música portuguesa e o modo peculiar do artista de interpretar as músicas que canta.

António Zambujo, considerado uma das vozes mais bonitas do país, admite que não adora escrever canções e que escolhe as letras das suas canções quando se identifica com os poemas que lê.

