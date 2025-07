Este ano, o concurso distribuiu mais de 30 mil euros em prémios, divididos por três categorias: Inovação Tecnológica 5G, Melhor Solução de Origem Portuguesa e Sustentabilidade e Impacto Social. Entre 42 candidaturas, dez finalistas apresentaram as suas soluções em Lisboa, num evento que é iniciativa do MEO (dono do SAPO) que foi também transmitido online.

O júri, composto por figuras de referência do ecossistema tecnológico e empresarial, escolheu três vencedores que, cada um à sua maneira, mostram como o 5G pode transformar diferentes setores.

Volograms: hologramas ao alcance de todos

Na categoria Inovação Tecnológica 5G, o grande vencedor foi a irlandesa Volograms, com a solução Vologram Messages for Academia. A tecnologia transforma vídeos comuns em hologramas 3D imersivos, fáceis de criar e partilhar através de dispositivos móveis, permitindo comunicações mais pessoais e interativas.

Rafael Pagés, da Volograms

Para Rafael Pages, CEO da Volograms, este prémio representa muito mais do que reconhecimento: "Conseguimos não só iniciar uma relação com a operadora, mas também sermos premiados, algo que costuma levar meses."

A base da tecnologia é o Vologram AI, um pipeline de inteligência artificial que converte vídeos em modelos 3D volumétricos. A chegada do 5G foi essencial para este avanço. "Com o 4G, tínhamos muitas limitações na transmissão de dados pesados como malhas 3D e texturas. O 5G desbloqueou completamente estas barreiras, permitindo experiências mais ricas e fluídas", explica Pages.

A empresa aposta em tornar a tecnologia acessível, eliminando a necessidade de estúdios complexos ou equipamentos caros. O próximo passo é disponibilizar a plataforma de forma autónoma, para que qualquer pessoa possa criar e partilhar hologramas facilmente, abrindo caminho para usos em educação, eventos e marketing.

Verbo: comunicação inteligente para equipas no terreno

Na categoria Melhor Solução de Origem Portuguesa, a vencedora foi a Verbo, da Ledovox LDA. Criada no Porto, a startup desenvolveu uma plataforma push-to-talk com inteligência artificial, pensada para equipas de campo em setores como construção, segurança ou hospitalidade.

Greg Jones, da Verbo

Greg Jones, responsável pela empresa, sublinha a importância do prémio: "Somos uma empresa jovem e este reconhecimento ajudou-nos a ganhar visibilidade e abrir portas a novos clientes e parceiros." A solução integra diferentes canais de comunicação num só ambiente, reduzindo a dependência de operadores humanos e aumentando a eficiência.

A tecnologia aproveita ao máximo o 5G, tanto pela maior largura de banda, que permite a transmissão de dados em tempo real, como pelas melhorias em geolocalização. "Saber com precisão onde está cada colaborador, mesmo em interiores, pode ser crítico em emergências", destaca Jones. Com um modelo SaaS flexível, a Verbo elimina a necessidade de investimentos pesados em infraestrutura, tornando a solução acessível a empresas de todas as dimensões.

Amelia Survey: eficiência e sustentabilidade nos grandes projetos

Na categoria Sustentabilidade e Impacto Social, o prémio foi para a espanhola Amelia Hub SL, com a solução Amelia Survey. A ferramenta SaaS permite carregar, processar e analisar ficheiros 3D em áreas como construção ou energia solar, substituindo processos manuais por fluxos digitais rápidos e precisos.

David Ferré, da Amelia Hub SL

David Ferré, representante da empresa, acredita que a tecnologia terá um impacto profundo: "Aceleramos a construção de parques solares e reduzimos o tempo de operação de máquinas pesadas, diminuindo a pegada ambiental." O uso do 5G é fundamental para transmitir dados em tempo real, seja a partir de drones ou do dispositivo Incater, que monitoriza em direto a instalação de estacas para painéis solares.

O objetivo é tornar os processos mais eficientes e sustentáveis, contribuindo para a transição energética e para a redução de desperdícios. Já com projetos em Espanha, Portugal e Alemanha, a Amelia Hub quer expandir a solução para novos setores, como mineração ou segurança.

Um ecossistema em evolução

O 5G Challenge não só premeia soluções inovadoras, mas também acelera a entrada destas tecnologias no mercado. A diversidade dos vencedores — desde hologramas interativos até plataformas de comunicação para equipas críticas ou ferramentas para energia solar — demonstra o potencial transversal do 5G.

À medida que Portugal se afirma como um polo tecnológico e de inovação, eventos como este reforçam o papel das startups na construção de um futuro mais digital, eficiente e sustentável.

