Uma transferência imediata entre contas de países da União Europeia demora cerca de 10 segundos. Apesar de estarem disponíveis, nem todos optam por este tipo de transferência bancária.

No entanto, segundo Rita Soares, do Banco de Portugal, as regras vão mudar em breve. Com a entrada em vigor das novas normas, as transferências imediatas tornar-se-ão mais convenientes, rápidas e terão um custo mais baixo.

Movimento nacional lançado no dia 15 de maio de 2017, o MUDA é promovido por várias empresas, universidades e associações e pelo Estado Português. Juntos, assumem o compromisso de incentivar a participação dos portugueses no espaço digital e ajudar a tirar partido dos benefícios associados aos serviços digitais disponibilizados por empresas e pelo Estado.

