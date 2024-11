Todos os sites que visitamos têm um nome, chamado domínio, e para os portugueses que pretendem investir no digital, Inês Esteves, do .PT, recomenda o registo do site com um domínio português.

Ter uma presença digital em .PT ajuda as marcas a contribuir para colocar Portugal no mapa digital.

Movimento nacional lançado no dia 15 de maio de 2017, o MUDA é promovido por várias empresas, universidades e associações e pelo Estado Português. Juntos, assumem o compromisso de incentivar a participação dos portugueses no espaço digital e ajudar a tirar partido dos benefícios associados aos serviços digitais disponibilizados por empresas e pelo Estado.

Saiba mais aqui