O SAPO, portal digital líder em Portugal, destacado em audiência, revelou os vencedores da 21.ª edição dos Prémios SAPO.

Com o seu posicionamento único na Europa na agregação de parcerias, produção e curadoria de conteúdos e ativos digitais, o SAPO reuniu nesta edição o ecossistema criativo em Portugal, com uma extraordinária adesão por parte das agências e de toda a indústria criativa.

Um júri de referência no país reconheceu a criatividade, mas também a irreverência e disrupção, das mais de 200 candidaturas, relativos a trabalhos de 2022. Do consenso gerado entre todos, resultou a lista dos grandes vencedores da edição deste ano:

Desde o seu arranque em 2000 e ao longo de 21 edições, os Prémios SAPO tiveram a capacidade de atribuir mais de 1.000 troféus, atrair mais de 2.500 candidaturas, dezenas de organizações e setores de atividade.

A 21.ª edição dos Prémios SAPO ocorreu no contexto do Santódromo de Lisboa, uma iniciativa enquadrada no evento inédito Santos no Tejo, e reuniu centenas de anunciantes, agências e profissionais de marketing digital, num verdadeiro arraial de prestígio publicitário.

Com o claim “Faz das boas e sobe ao altar”, o evento criou, ao conjugar o prestígio de sempre com a vitalidade das festas populares, uma oportunidade única de ligação e proximidade a toda a comunidade de anunciantes, agências de meios, criativas e digitais.

Com esta iniciativa, o SAPO dá mais um contributo estratégico para valorizar e distinguir a excelência criativa, posicionando Portugal como um país ímpar na criação de tendências.