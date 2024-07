Esta será a 11.ª loja física da representante oficial da Apple em Portugal e a inauguração, marcada para as 17.99 de dia 1 de agosto, levará ao Centro Comercial Alegro Alfragide uma nova experiência de compra e uma boa surpresa: para marcar a data, a GMS Store preparou um passatempo exclusivo que garante a oportunidade de ganhar brindes e produtos Apple, incluindo a possibilidade de ganhar o novo iPhone 15.

"Os passatempos e descontos são uma estratégia para despertar a curiosidade dos clientes em vir conhecer as novas lojas, ao mesmo tempo que são pensados para recompensar a fidelização nos nossos clientes atuais", conta ao SAPO André Marques da Silva, CEO da GMS Store. "O objetivo é criar um sentido de urgência e entusiasmo em torno da inauguração da nova loja, incentivando as visitas e as compras", explica ainda, afirmando que o impacto deste tipo de ações "é notado no aumento do tráfego na loja, nas vendas iniciais e na própria fidelização dos clientes".

A decisão de abrir portas em Alfragide foi baseada em "fatores estratégicos", sublinha ainda André Marques da Silva. "Num primeiro momento, é um centro comercial bastante movimentado e numa zona bem localizada de Lisboa, oferecendo, por isso, uma excelente visibilidade e acessibilidade para os nossos clientes. Além disso, Alfragide é conhecida por ser uma zona com uma comunidade diversificada e dinâmica o que alinha perfeitamente com o perfil dos nossos clientes. Esta nova loja permitirá à GMS Store estar mais próxima dos clientes, melhorando não só a conveniência como a experiência de compra", adianta ainda o CEO.

Com cerca de 120m2, a nova loja foi projetada para oferecer aos clientes uma ampla variedade de produtos Apple e acessórios, que para celebrar a abertura estarão disponíveis a preços especiais. O que permitirá ajuda a consolidar a tendência de vendas deste ano, que está "perto dos números do ano passado", com o CEO a confessar ter "uma enorme expectativa face ao lançamento do novo iPhone 16 e 16 Pro, em setembro". Nesta altura do ano, garante, com o regresso às aulas a começar a ser planeado, "os produtos mais procurados acabam por ser os iPhones, os MacBooks e os iPads", mas há uma nova tendência a acentuar-se: "os dispositivos inteligentes para casa, sem esquecer, claro, acessórios como os AirPods e o AppleWatch".

Agora com 11 lojas físicas e mais uma GMS Store online, quais são os planos de expansão de André Marques da Silva? "A ideia é continuar a expansão da marca Apple/GMS Store em Portugal, nomeadamente em regiões onde a marca não tem presença através de lojas físicas", diz.

"O nosso trabalho, em conjunto com a Apple, passa por compreender quais os melhores locais para expandir, sendo que, além do âmbito geográfico, não podemos descurar os fatores socioeconómicos. Uma coisa posso garantir: todas as lojas que abrirmos estarão pensadas para uma integração coerente e fluída entre a tecnologia, a experiência de produto e o bem-estar dos clientes em loja, com zonas de lazer e zonas de atendimento específicas para que o cliente se sinta confortável e imerso no universo da marca", sublinha o CEO.