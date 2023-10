Mara Purré esteve envolvida na campanha de lançamento do BepiColombo e Responsável de Configuração Operacional para os testes dos boosters do Vega C e Ariane 6.

Antes de embarcar pela aventura em Kourou (que também iremos conhecer!) foi Young Graduate Trainee, na ESA (na Holanda) em Cost Engineering e recentemente, durante a pandemia do COVID-19, trabalhou na Airbus em Toulouse.