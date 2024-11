Há 25 anos, o russo Garry Kasparov fez história ao vencer mais de 50 mil participantes de diferentes partes do globo numa partida que marcou para sempre o mundo do xadrez. Ao comando das peças brancas, o jogador derrotou a equipa de participantes, cujos movimentos eram decididos por votação maioritária, num jogo que se prolongou por 62 movimentos e quatro meses.

Agora, décadas depois, a it.com Domains, em parceria com a World Chess, a Web Summit e o mestre do xadrez, Hans Niemann, pretendem quebrar o recorde de maior número de participantes numa partida online, atualmente detido pelo indiano Viswanathan Anand, que derrotou mais de 60.000 adversários.

“A parceria com Hans Niemann pareceu-nos um ajuste natural para trazer algo desafiante e inesperado aos fãs de tecnologia e xadrez. Além disso, queríamos dar às pessoas a oportunidade de fazer parte de algo monumental e desafiar pessoalmente um grande mestre com a ajuda da tecnologia”, explica Andrey Insarov, CEO da it.com Domains, em comunicado.

A tecnologia em questão trata-se de um sistema de consultoria de IA, desenvolvido pela it.com Domains e baseado no motor Stockfish. A inteligência artificial apresentará aos participantes da equipa mundial três opções para cada movimento, que representam diferentes níveis de jogo – grande mestre, avançado e amador. Os participantes não saberão qual opção corresponde a cada nível. Com 30 segundos para votar, a opção mais votada tornar-se-á a jogada oficial da equipa. A distribuição da votação em tempo real será apresentada no site. Hans Niemann, por sua vez, terá a difícil tarefa de, num total de 5 minutos para efetuar todas as suas jogadas, tentar vencer o intelecto humano e a IA.

Qualquer pessoa que deseje integrar a equipa mundial que desafiará o jogador norte-americano poderá inscrever-se online e participar em tempo real, gratuitamente, a partir dos seus próprios dispositivos.

Com apenas 21 anos, Niemann já se destacou em torneios de prestígio, como a Sinquefield Cup, e é conhecido pelo seu estilo competitivo e inovador. “Adoro o facto deste jogo de tabuleiro estar a ser apresentado à comunidade tecnológica pela it.com Domains – um inovador da indústria dos domínios – e por Hans Niemann – um perturbador do status quo do xadrez”, afirma Ilya Merezon, CEO da World Chess.

O grande evento acontecerá online, no dia 13 de novembro, às 12h15, com Niemann a jogar diretamente da Web Summit, em Lisboa. Qualquer pessoa está convidada a participar, seja principiante, entusiasta de tecnologia ou jogador experiente.

Aceita o desafio?