Pequena empresa dedicada ao setor da sustentabilidade urbana, a EcoVerde tinha uma equipa curta e um portefólio de projetos em crescimento, que estava a tornar a gestão financeira num pesadelo. O crescimento começou a ficar comprometido porque andavam sempre a correr atrás do prejuízo, sem saber exatamente onde se gastava demasiado e onde investir com segurança. Contratar mais pessoas ainda não era uma hipótese viável mas as mãos no volante já não davam para levar o barco a bom porto. Foi quando a empresa tomou uma decisão: integrar uma solução de IA no seu sistema de gestão. O primeiro impacto foi imediato: a criação de checklists automáticas para a contabilidade mensal, que passaram a ser geradas com base no histórico de transações da empresa. Faturas em atraso, recibos esquecidos, encargos fixos e variáveis — tudo passou a ser monitorizado por um assistente virtual.

A gestão de cenários orçamentais foi outra revolução silenciosa que a EcoVerde experimentou. A IA passou a testar automaticamente diferentes hipóteses — crescimento de 10%, perda de clientes, aumento de custos logísticos — e a prever os seus impactos no cash flow futuro, dando à empresa ganhou agilidade para tomar decisões em tempo real, com base em dados concretos. E a geração de relatórios financeiros tornou-se quase instantânea, libertando as sextas-feiras dos trabalhadores para descontrair. E já está a pensar explorar novas áreas de negócio, graças à melhoria de produtividade e ganhos de eficiência que lhe permitiram crescer.

Tudo isto já é possível. Mas será assim tão fácil aceder a uma ferramenta capaz? Agora, será, graças a um passo estratégico que o MEO (dono do SAPO) assumiu ao juntar-se ao grupo restrito de operadores de telecomunicações internacionais que mantêm acordos estratégicos com a Perplexity AI. Cumprindo o desígnio de ajudar as empresas a fazer a transição digital e graças a uma parceria inovadora e exclusiva entre o MEO e a Perplexity AI, alinhada com o novo claim da marca portuguesa, “Liga-te Melhor”, as pequenas empresas clientes da telecom que detenham os produtos elegíveis vão poder aceder gratuitamente durante 12 meses ao Perplexity Pro — plataforma avançada de inteligência artificial que abre portas antes nem imaginadas.

A Perplexity AI, que tem vindo a estabelecer parcerias estratégicas com operadores de telecomunicações em vários países e firmou, para o país, uma colaboração exclusiva com o MEO, líder de mercado em Portugal, selecionando-o como o seu parceiro único. "Com esta parceria, damos aos nossos clientes uma ferramenta de IA que vai além da tecnologia", diz Luís Mestre, chief Sales Officer (CSO) B2C do MEO, explicando que o Perplexity Pro "não é apenas uma inovação digital, é uma plataforma que aproxima as pessoas, melhora a qualidade das suas interações digitais e humaniza a sua experiência online."

Imagine um contabilista que nunca dorme, que nunca se esquece de um prazo fiscal e que, em vez de cobrar por hora trabalha 24 horas por dia ao serviço do rigor financeiro da sua empresa. Não é ficção científica, é o potencial que a Inteligência Artificial já pode aportar a uma área complexa como as Finanças e Contabilidade — e com resultados surpreendentemente eficazes. E o impacto alargou-se a todas as áreas, com particular relevo na interpretação fiscal: onde antes havia interpretações confusas sobre IVA, IRC e obrigações acessórias, passou a haver respostas em linguagem clara, objetiva e adaptada à realidade da empresa.

A IA não substitui o contabilista da casa nem qualquer funcionário, mas vem dar uma ajuda preciosa, trazer mais informação, dúvidas mais certeiras e decisões mais ponderadas. Usada também na análise de propostas comerciais e relatórios financeiros, uma empresa pode poupar dezenas de horas de leitura e comparação de documentos, passando a dispor de resumos automáticos que destacam riscos, oportunidades e inconsistências, com base em dados reais e atuais do mercado. E no momento de investir num novo projeto-piloto, usando as ferramentas para avaliar o comportamento dos consumidores, a dimensão do mercado e tendências emergentes no setor energético, consegue-se uma base de análise mais profunda.

A EcoVerde é uma ficção, um case study fictício, mas exemplifica bem o imenso potencial de contar com uma boa ferramenta de IA e a adequada capacidade para com ela trabalhar e abrir portas — porque o fator humano é mais valioso do que nunca quando se trata de aproveitar a Inteligência Artificial em pleno.

MEO é parceiro exclusivo da Perplexity AI em Portugal e vai dar 12 meses de acesso grátis a clientes

Com a IA a desenvolver-se a cada dia, o exemplo podia ser aplicado a outras áreas. Imagine, por exemplo, as vantagens de conseguir analisar centenas de documentação e enquadramentos jurídicos num destino de expansão da empresa. Ou conseguir transformar dados dispersos em estratégias de vendas, antecipar necessidades e preparar interações personalizadas que fazem o seu cliente sentir-se visto e compreendido. E criar imagens e copys de um modo rápido, permitindo finalmente ter uma presença diária nas redes sociais. Ou ainda deixar de perder tempo a analisar pilhas de CV e ter o departamento de RH focado na deteção e atração de talento porque beneficiou de uma ferramenta de IA para fazer a primeira triagem, orientada por dados reais ou a analisar a cada momento o potencial de crescimento interno das suas equipas, ajudando a fortalecer e motivar a sua força de trabalho.

Com a parceria exclusiva com a Perplexity AI, o MEO está certo de conseguir ajudar as pequenas empresas portuguesas, partilhando com os seus clientes esta porta para o futuro com o acesso à plataforma premium de IA. "Esta colaboração vem reforçar o compromisso do MEO em colocar a tecnologia ao serviço das ligações humanas", concretiza Luís Mestre, explicando que, para aproveitar a oportunidade, basta que os clientes MEO acedam ao myMEO e ativem os seus códigos promocionais até 31 de dezembro.

"O MEO reforça o seu compromisso com a inovação tecnológica e procura, simultaneamente, enriquecer a proposta de valor dos seus serviços pós-pagos, estreitando a relação com os seus clientes", explica a empresa, apontando ao objetivo de "democratizar o acesso à inteligência artificial, posicionando-a como um recurso acessível e eficaz para potenciar a produtividade e elevar a qualidade das interações digitais", centradas na "valorização das ligações humanas, que a tecnologia deve servir e potenciar".

Para o CEO da Perplexity AI, "os operadores de telecomunicações são a espinha dorsal que liga o mundo e que tornam possível que ferramentas como a Perplexity espalhem conhecimento pela internet". Razão pela qual Aravind Srinivas acredita que esta parceria pode "democratizar o acesso à Ia avançada". "Esta parceria alinha-se perfeitamente com a nossa missão de potenciar a curiosidade através de informações fiáveis e acessíveis. Ao disponibilizar aos clientes do MEO o Perplexity Pro, não estamos apenas a oferecer uma ferramenta de pesquisa, estamos a oferecer um motor de resposta alimentado por IA que transforma a forma como as pessoas descobrem, aprendem e se conectam às informações que lhes interessam."

De acordo com a Perplexity AI, o MEO foi escolhido como “parceiro exclusivo no país”, juntando-se a um grupo restrito de operadores de telecomunicações internacionais que mantêm acordos estratégicos com esta tecnológica de vanguarda. O principal benefício desta parceria? Disponibilizar por um período de 12 meses acesso gratuito ao Perplexity Pro para os clientes MEO com serviços pós-pagos. Esta versão premium da plataforma de pesquisa baseada em IA representa "a solução mais avançada da Perplexity, proporcionando respostas contextualizadas, rápidas e fiáveis". As áreas de impacto são tão variadas quanto a ação das empresas, indo do marketing digital à contabilidade, dos recursos humanos ao comercial, jurídico ou até facilitando a programação, aumentando a produtividade dos colaboradores com essas competências.

Inovar e facilitar a transformação digital é o objetivo, sem deixar ninguém para trás. Com a insubstituível capacidade humana ao lado do potencial que se abre com a Inteligência Artificial.