A agenda de eventos daria para ocupar um mês inteiro, mas porque esta é a semana em que a tecnologia e o mundo digital tomam conta de Lisboa, à boleia da Web Summit, a Portugal Tech Week concentra uma riquíssima oferta para todos os gostos. É só escolher entre uma oferta de conversas, experiências partilhadas por líderes internacionais e até pode ficar a saber mais sobre quando grandes ideias correram verdadeiramente mal.

A agenda da Portugal Tech Week, que durante 11 dias, de 8 e 18 de novembro, desenvolve mais de 250 iniciativas por 19 cidades de todo o país, terá em Lisboa alguns dos seus momentos mais altos, incluindo a Tech Run e uma casa que será centro de atividades e encontros, a Tech Week House powered by MEO, no Museu das Telecomunicações. Mas também conta com outras iniciativas.

CM

Creative Mornings

São pequenos-almoços criativos organizados em Lisboa, com periodicidade mensal, em que se serve café mas também ideias e experiências criativas, debruçando-se sobre temas que vão de como Educação e Arte podem ajudar a moldar a mudança social até como a Brave Academy, fundada por Tim Vieira, aposta na diferença para conseguir resultados extraordinários.

Saiba mais aqui.

PTW

PTW Open House by Corona

Há eventos imperdíveis, mesmo quando a troca de experiências não tem fins educativos mas apenas de lazer. E é certo que o mero convívio ajuda a desbloquear portas fechadas e pode abrir caminho a novas parcerias. A PTW Open House by Corona, com sessão de Networking e happy hour e DJ set por Dr. Bastard, promete ser um desses momentos.

Saiba mais aqui

PTW

Talks na PTW House powered by MEO

Se há algo que os empreendedores valorizam é a oportunidade de escutar na primeira pessoa como se constrói uma startup de sucesso a partir de uma ideia e como se alimenta, com ânimo e trabalho, a caminho do sucesso. E a PTW House Powered by MEO serve bem esses propósitos, levando a palco alguns dos mais interessantes especialistas com diferentes visões tecnológicas.

Aqui, haverá tempo para as startups aprenderem com o responsável da Google Cloud para Cloud Natives, Startups e Venture Capitals, Nelson Luciano, na talk How Can Google Help My Startup; mas também espaço para escutar os conselhos de Márcio Santos, customer engineer da Google Cloud sobre o melhor uso da Inteligência Artificial em Build Your MVP In Minutes With The Help Of Generative AI. Ou ainda assistir à exposição de Ilaria Navoni, startup program manager da OVHCloud, dedicada ao tema To The Moon And Beyond With OVHcloud Startup Program.

PTW

FuckUp Nights

Se as boas dicas já garantiu e o que precisa é de inspiração para sair do buraco quando as coisas correm mal no seu negócio, as FuckUp Nights são feitas à sua medida. Na PTW House Powered by Meo, a 351 - Associação Portuguesa de Startups celebra o primeiro ano de PTW com histórias de falhanços épicos e noite de open mic, para que também possa contar o seu caso. E depois há sempre espaço para networking.

Saiba mais aqui.