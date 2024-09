Ação Climática e Filantropia, Investidores Sustentáveis, Academia e Sustentabilidade, Boas Práticas no Setor Fundacional em Portugal e Ações Coletivas em Prol da Sustentabilidade. São cinco painéis com temáticas à volta de um denominador comum, a sustentabilidade, que o Conselho Português de Fundações (CPF) quis juntar à agenda do Greenfest, em Braga.

Numa iniciativa inédita no país, o CFP pretende assim ajudar a focar temas de importância crescente e destacar as boas práticas do setor filantrópico e fundacional em Portugal, de forma a inspirar à ação e estimular o compromisso com o desenvolvimento sustentável.

Tendo por palco a Universidade do Minho, no próximo dia 27 o CPF e as Fundações Portuguesas marcam assim presença na edição do Greenfest 2024, em Braga, o maior evento de sustentabilidade de Portugal, com uma série de painéis dedicados à relação proveitosa entre as fundações e a sustentabilidade, enquanto promotoras de práticas mais conscientes nas diversas vertentes da sustentabilidade.

"Através da presença de Fundações com uma extensa experiência e conhecimento na área da sustentabilidade, pretende-se proporcionar um espaço de diálogo entre fundações, empresas, organizações da sociedade civil e o público em geral, promovendo um debate dinâmico sobre a ação e papel das fundações na construção de um futuro mais sustentável", explica o CPF, que junta numa manhã responsáveis de instituições de diferentes setores desta área.

Da energia aos seguros, da cultura à educação, o papel da filantropia na obtenção de caminhos e práticas mais sustentáveis estará em debate e trará a palco os melhores exemplos já praticados pelo setor fundacional.