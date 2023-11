A Bandeira Verde (ECOXXI) é um projeto que identifica e reconhece as boas práticas ambientais e sociais dos municípios do território português. Coordenado pela ABAAE – Associação Bandeira Azul de Ambiente e Educação FEE Portugal, em parceria com o MEO, a Bandeira Verde simboliza um compromisso pela sustentabilidade ambiental.

Este ano, o projeto contou com um total de 66 candidaturas submetidas, sendo que destas 59 irão hastear a bandeira verde da sustentabilidade. É um aumento de bandeiras atribuídas tendo em conta as 54 do ano anterior.

Composto por 21 indicadores de sustentabilidade local, este programa pretende avaliar a prestação dos municípios, reconhecendo como eco-municípios os que demonstram a implementação de boas práticas, políticas e ações em torno de alguns temas considerados chave: Educação Ambiental para o Desenvolvimento Sustentável; Sociedade Civil; Instituições; Conservação da Natureza; Ar; Água; Energia; Resíduos; Mobilidade; Ruído; Agricultura; Turismo e Ordenamento do Território.

A Cerimónia de Divulgação dos Resultados ECOXXI 2023 decorreu ontem no Grande Auditório do Centro de Congressos do Taguspark em Oeiras.

Veja aqui a lista dos municípios vencedores: