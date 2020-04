Zainadine fala em Marítimo a manter a forma em videoconferência O futebolista Zainadine disse hoje que o Marítimo tem treinado em videoconferência, neste período de quarentena devido à pandemia da covid-19, e que espera voltar a festejar com os adeptos nos Barreiros. nacional Lusa nacional/zainadine-fala-em-maritimo-a-manter-a-forma_5e91d45d7e5e8731a6d0dce0





Um mês após a I Liga portuguesa ter sido suspensa, o defesa internacional moçambicano tem procurado manter a forma, juntamente com os colegas de equipa, na eventualidade de a prova regressar.

"Temos treinado em conjunto, em videoconferência, para, na eventualidade de o campeonato retornar, mantermos condições para encararmos as partidas que faltam", revelou, no programa do clube maritimista 'Dentro de Portas'.

Além dos treinos, Zainadine tem passado o tempo a descansar, ver séries e ainda a ler, e aproveitou para deixar um apelo aos adeptos 'verde rubros', com a esperança do regresso aos Barreiros.

"Venho apelar a todos que sigam as instruções das autoridades de saúde. Fiquem em casa que, brevemente, estaremos todos saudáveis no Caldeirão a festejar os objetivos do Marítimo", reforçou.

O defesa central, de 31 anos, está no Marítimo desde janeiro de 2017, tendo feito um total de 109 jogos e cinco golos (23 partidas e dois golos em 2019/20), contando ainda com uma passagem de dois anos e meio no rival Nacional, entre o verão de 2013 e janeiro de 2016, com o registo de 88 jogos e três golos.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já provocou mais de 103 mil mortos e infetou mais de 1,7 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Dos casos de infeção, mais de 341 mil são considerados curados.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 470 mortos, mais 35 do que na sexta-feira (+8%), e 15.987 casos de infeção confirmados, o que representa um aumento de 515 em relação a sexta-feira (+3,3%).

Dos infetados, 1.175 estão internados, 233 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 266 doentes que já recuperaram.

DIYA // PFO

Lusa/Fim