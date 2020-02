Viana do Castelo lança "clamor social" contra prospeção de lítio em Portugal Os participantes numa manifestação "pacífica" de contestação à prospeção de lítio que hoje decorreu em Viana do Castelo lançaram um "clamor social" contra o que consideraram ser uma "hecatombe" e uma "ameaça" ambiental "sem precedentes" em Portugal. nacional Lusa nacional/viana-do-castelo-lanca-clamor-social-contra_5e47e2b7b34dee12adb963b0





À Lusa, o comissário Costa Pereira, da PSP de Viana do Castelo, disse que o protesto, organizado por cinco movimentos cívicos do Alto Minho, Minho e Trás-os-Montes, contou com a participação de "250 a 300" pessoas. Já a organização apontou cerca de 400 manifestantes.

A ação começou cerca das 09:50 junto ao edifício da Agência Portuguesa do Ambiente - Administração de Região Hidrográfica Norte, e percorreu em desfile as artérias da frente ribeirinha de Viana do Castelo, tendo terminado, cerca de uma hora depois, na praça da República, no centro da cidade.

