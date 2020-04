União Africana nomeia enviados especiais para pedir apoio internacional A organização internacional União Africana nomeou um grupo de enviados especiais para mobilizar a comunidade internacional no apoio à economia dos países africanos que enfrentam a pandemia da doença covid-19, foi hoje anunciado. nacional Lusa nacional/uniao-africana-nomeia-enviados-especiais-para_5e9362cbc5d48e31957906a7





Em comunicado, a União Africana, liderada pelo Presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, explica que os enviados especiais irão solicitar medidas rápidas e concretas a entidades como a União Europeia e o grupo G20.

"À luz do devastador impacto político e sócio-económico da pandemia nos países africanos, estas instituições podem apoiar as economias, que estão a passar por sérios desafios, com um compreensivo pacote de estímulos, incluindo dívida diferida e pagamento de juros", afirmou Cyril Ramaphosa.