Três portugueses no programa de Talentos do Festival de Cinema de Berlim

Três profissionais portugueses vão participar no programa de Talentos do Festival de Cinema de Berlim, anunciou hoje a organização do evento que pretende desenvolver o trabalho coletivo.

