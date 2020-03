Transtejo e Soflusa com novos horários e sem necessidade de validar títulos

A administração da Transtejo e da Soflusa informou hoje que vai implementar "horários de serviços mínimos" a partir de segunda-feira em todas as ligações fluviais no rio Tejo, não sendo necessária a validação do título de transporte.

