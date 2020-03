Total de casos de Covid-19 em Portugal sobe para 39

O total de casos de infeção pelo novo coronavírus em Portugal aumentou hoje para 39, mais nove do que no domingo, havendo uma doente com um quadro clínico mais gravoso e que se encontra em "vigilância apertada".

