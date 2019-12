Simões Pereira promete trabalhar para uma segunda saída rodoviária de Bissau O candidato à presidência da Guiné-Bissau Domingos Simões Pereira prometeu hoje aos habitantes de várias localidades do interior norte do país que, se for eleito, trabalhará com o Governo para abertura de uma segunda saída rodoviária de Bissau. nacional Lusa nacional/simoes-pereira-promete-trabalhar-para-uma_5e034feb32ba4e12960c1e67





Em campanha eleitoral no âmbito da segunda volta das presidenciais, que culminará com a votação no próximo domingo, Domingos Simões Pereira anunciou em Tchuluf, Cumuré, Nhoma, Nhacra, Dugal e Mansoa que se for eleito o projeto da construção da segunda saída de Bissau "será uma realidade".

O projeto foi desenhado desde 1996, mas ainda não saiu do papel. A nova estrada deverá ligar Bissau àquelas seis localidades.