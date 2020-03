Secretário-executivo da CPLP inicia na quarta-feira viisita oficial de três dias à Guiné Equatorial O secretário-executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), Ribeiro Telles, parte na quarta-feira para uma visita oficial de três dias à Guiné Equatorial, anunciou hoje a organização. nacional Lusa nacional/secretario-executivo-da-cplp-inicia-na-quarta_5e5e594372c95c178cebd8aa





Numa nota, a organização lusófona refere que durante a estada, que termina em 07 de março, o secretário-executivo "deverá ser recebido em audiência pelo Presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, e reunir-se com diversas autoridades, nomeadamente, com o ministro dos Assuntos Exteriores e Cooperação e com o terceiro vice-primeiro-ministro do Governo, responsável pelos direitos humanos.

Ribeiro Telles vai também participar na cerimónia de encerramento do "Seminário de Formação aos Funcionários sobre Pontos Focais", "proferido pelos colaboradores do secretariado-executivo da CPLP a funcionários equato-guineenses".

Esta cerimónia é presidida pelo primeiro-ministro do Governo da Guiné Equatorial, responsável pela coordenação administrativa.

Em agenda, o secretário-executivo da CPLP tem ainda previsto visitas à Universidade Afroamericana de Djibloho e às cidades de Mongomo e de Ebibeyin.

A Guiné Equatorial tornou-se membro efetivo da CPLP em 2014.

Integram ainda a organização Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.

