SAD do Boavista alvo de buscas em caso de fraude fiscal - PGR

As instalações da Sociedade Anónima Desportiva do (SAD) do Boavista estão hoje a ser alvo de buscas no âmbito de um inquérito crime relacionado com fraude fiscal e branqueamento, disse à Lusa fonte da Procuradoria Geral da República.

