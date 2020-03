Romance de estreia do jornalista David Borges chega às livrarias na terça-feira O jornalista David Borges estreia-se na literatura com um romance sobre as memórias de uma família passadas entre Angola e Portugal, intitulado "Amor eterno", que chega na terça-feira às livrarias, editado pela Oficina do Livro. nacional Lusa nacional/romance-de-estreia-do-jornalista-david-borges_5e5d4881df6d101750553b53





A narrativa do romance cruza uma história ficcionada vivida pelas netas do autor num futuro ainda distante, com as memórias verdadeiras do conhecido jornalista e da sua mulher passadas entre África e Portugal ao longo de mais de quatro décadas, revela a editora.

"Não sabia se alguma vez iria ser capaz de escrever tudo o que me ia enchendo a alma e de forma tão sofrida. Mas, um dia, escrevi as primeiras palavras, e quase sem me dar conta estava profundamente obcecado e envolvido na dolorosa tarefa de lembrar 44 anos de vida com a minha mulher, Sílvia", descreve o autor.