Rio faz saudação especial à delegação do CDS liderada por Francisco Rodrigues dos Santos O presidente do PSD destacou hoje a presença da delegação do CDS-PP no encerramento do congresso do seu partido, dizendo que esta força política partilhou com os sociais-democratas o Governo do país em "momentos difíceis".





Rui Rio referiu-se à delegação do CDS-PP presente no encerramento do 38º Congresso Nacional do PSD, em Viana do Castelo - e que é liderada pelo novo presidente democrata-cristão, Francisco Rodrigues dos Santos - logo nas suas primeiras palavras do seu discurso.

"Compreenderão que dirija um cumprimento em particular à delegação do CDS-PP, partido que, em diversos momentos - e alguns deles bem difíceis - partilhou com o PSD a governação do país. Como tenho vindo a dizer, tenho como muito relevante, senão mesmo como decisivo paria o futuro de Portugal, o diálogo entre os partidos políticos", declarou o líder social-democrata.

Esta referência de Rui Rio teve um significado especial porque foi feita após uma semana em que o PSD criticou o CDS-PP por não ter votado a favor das propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2020 no sentido de reduzir o IVA da eletricidade para consumo doméstico de 23 para 6%.

Na Assembleia da República, o presidente do PSD considerou mesmo que o CDS-PP, ao abster-se na proposta dos sociais-democratas e ao votar contra as do PCP e Bloco de Esquerda para a descida do IVA da eletricidade, tinha ajudado o Governo e o PS.

