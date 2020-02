Resultado negativo no caso sob observação em hospital do Porto

O resultado das análises laboratoriais no caso da pessoa suspeita de infeção por coronavírus em observação no Hospital São João, no Porto, foi negativo, disse à agência Lusa uma fonte do Serviço Nacional de Saúde.

nacional

Lusa

nacional/resultado-negativo-no-caso-sob-observacao-em-_5e355efd979f2f128dde5a7f