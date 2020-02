Renúncia quaresmal de Viana do Castelo apoia construção de igreja em Angola O bispo de Viana do Castelo, Anacleto Oliveira, anunciou hoje que parte do resultado da renúncia quaresmal da diocese se destinará à construção da igreja do Sagrado Coração de Jesus, em Cabinda, Angola, destruída durante a guerra. nacional Lusa nacional/renuncia-quaresmal-de-viana-do-castelo-apoia-_5e4e761b5002c3127d45098e





Em causa está uma prática realizada durante os 40 dias da Quaresma em que os fiéis abdicam da compra de bens, reservando o dinheiro para projetos definidos pelo bispo da respetiva diocese.

Segundo números da Diocese de Viana do Castelo, todos os anos, em média, são recolhidos cerca de 20 mil euros durante a Quaresma, que começa na quarta-feira, com a celebração de Cinzas, marcada por apelos ao jejum, partilha e penitência, que serve de preparação para a Páscoa, a principal festa do calendário cristão.