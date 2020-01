Reestabelecida circulação na linha verde do Metropolitano de Lisboa

A circulação na linha verde do Metropolitano de Lisboa, que liga Telheiras ao Cais do Sodré, foi retomada às 21:53 de hoje, após uma interrupção de cerca de 45 minutos devido a um incidente na estação do Martim Moniz.

nacional

Lusa

