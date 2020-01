PS avança com voto de condenação formal de André Ventura por xenofobia

A líder parlamentar do PS anunciou hoje que vai propor na Assembleia da República uma condenação formal do deputado do Chega, André Ventura, por "xenofobia", depois deste ter sugerido a deportação da deputada do Livre Joacine Katar Moreira.

nacional

Lusa

nacional/ps-avanca-com-voto-de-condenacao-formal-de_5e317740f0a7d512829a2dc9