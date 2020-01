Projeto pedagógico em Fafe leva 4.000 alunos ao teatro até maio O projeto de teatro pedagógico, que vai ser promovido em Fafe até maio, proporcionará este ano espetáculos a 4.000 alunos do concelho, que assistirão a nove peças, segundo fonte autárquica. nacional Lusa nacional/projeto-pedagogico-em-fafe-leva-4-000-alunos-_5e29c29aab112512a5a6997b





Segundo aquele município do distrito de Braga, "a iniciativa baseia-se nas obras de leitura aconselhada para cada ano letivo".

Citado num comunicado enviado hoje à Lusa, o vereador da Cultura e Educação, Pompeu Martins, assinala que "o teatro pedagógico está direcionado para a comunidade escolar e é tido como um meio facilitador de aprendizagem e motivador da leitura, contribuindo, assim, para o desenvolvimento e formação cultural dos nossos jovens"

Até maio, os alunos poderão assistir às peças "A Farsa de Inês Pereira", "Auto da Barca do Inferno", "Descobrir Sophia", "Sonho d'Os Piratas", "A Viúva e o Papagaio", "Episódios da Vida Romântica", "Serendipity" ou "Not one of Us", "Leandro, Rei da Helíria" e "Pessoalmente".

O "Teatro Pedagógico 2020", como se designa a iniciativa, é um projeto promovido em articulação com os agrupamentos de escolas de Fafe.

São abrangidos alunos do 2.º e 3.º ciclos, do ensino secundário, Escola Profissional de Fafe e do ensino particular.

A propósito deste projeto, o vereador reforça que "o município de Fafe tem mantido a sua aposta na cultura e educação, promovendo diversas atividades que contribuem para uma sociedade mais ativa, consciente e com um sentido crítico e de responsabilidade".

Ao palco do Teatro Cinema, a principal sala de espetáculos da cidade, vão subir cinco grupos de teatro: Teatro Actus, Birra Produções, Caixa de Palco, Há Cultura, ETC English Theatre Company.

