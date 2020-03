Proibidas celebrações de cariz religioso e funerais condicionados - decreto

As celebrações religiosas e outros eventos que impliquem concentração de pessoas estão proibidos, determina o decreto do Governo que conretiza as medidas do estado de emergência devido à pandemia de Covid-19.

