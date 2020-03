Procuradoria-Geral da República anuncia buscas a várias SAD por suspeita de fraude fiscal e branqueamento A Procuradoria-Geral da República (PGR) anunciou hoje a realização de buscas em diversas sociedades de clubes de futebol, dirigentes, escritórios de advogados e agentes intermediários, no âmbito da operação 'Fora de Jogo'. nacional Lusa nacional/procuradoria-geral-da-republica-anuncia_5e5f95acdcab6f199a289204





"No âmbito de um inquérito dirigido pelo Ministério Público do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) e cuja investigação está a cargo da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), estão em curso 76 buscas, inclusive, domiciliárias, designadamente, em diversos clubes de futebol, respetivas sociedades e dirigentes, escritórios de advogados e agentes intermediários", refere a PGR, em comunicado.

Segundo a mesma fonte, que não especifica quais as sociedades desportivas que estão a ser investigadas, em causa estão "factos suscetíveis de integrarem a prática de crimes de fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais".

