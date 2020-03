Primeiro doente curado em Portugal teve alta de hospital do Porto

Uma das primeiras pessoas internadas no Centro Hospitalar Universitário de São João, no Porto, com a doença Covid-19 está curada, depois de dois testes negativos, adiantou hoje à Lusa fonte do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

nacional

Lusa

nacional/primeiro-doente-curado-em-portugal-teve-alta-_5e6a6b3895e8c81945118c49