Presidente do Sporting é ouvido hoje no tribunal de Monsanto

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, é ouvido hoje como testemunha no julgamento da invasão à academia do clube, em Alcochete, em 15 de maio de 2018, data em que chefiava o departamento médico dos 'leões'.

nacional

Lusa

