Presidente do Conselho Médico da Madeira defende fecho dos aeroportos

O presidente do Conselho Médico da Região Autónoma da Madeira da Ordem dos Médicos, Carlos Martins, considerou hoje que o primeiro caso confirmado de Covid-19 no arquipélago, de uma turista holandesa, evidenciar a necessidade do encerramento dos aeroportos.

