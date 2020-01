Portugal expressa vontade de colaborar com Presidente eleito - Santos Silva

O ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros expressou hoje a firme intenção de Portugal colaborar com o novo Presidente eleito da Guiné-Bissau, incrementando a colaboração no quadro bilateral, e multilateral, com aquele país africano de língua oficial portuguesa.

Lusa

