Parlamento "chumba" baixa do IVA para 6%

O parlamento confirmou hoje a manutenção do IVA em 23% depois de ter chumbado uma proposta do PCP para baixar a taxa da eletricidade para 6%, apresentada do PCP, no Orçamento do Estado de 2020.

Lusa

