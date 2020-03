Parlamento aprova voto de pesar pela morte de portugueses no estrangeiro O parlamento português aprovou hoje um voto de pesar pela morte de "todos os portugueses que são assassinados" no estrangeiro, nomeadamente os casos recentes de duas portuguesas, em São Tomé e Príncipe e na África do Sul. nacional Lusa nacional/parlamento-aprova-voto-de-pesar-pela-morte-de_5e6256b779a1b71956b066b4





O voto apresentado pelo deputado único do Chega contou com a abstenção de PCP, PEV e da deputada não inscrita Joacine Katar Moreira e votos favoráveis de PS, PSD, CDS-PP, PAN, BE e Iniciativa Liberal, sendo que o proponente, André Ventura, não participou na votação por não se encontrar no hemiciclo.

No texto, é manifestado pesar "por todos os portugueses que são assassinados nos países onde se encontram emigrados".