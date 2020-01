Paleontólogos moçambicanos descobrem pela primeira vez dinossauros Lisboa, 16 jan 2020 (Lusa)- Paleontólogos moçambicanos descobriram e estudaram pela primeira vez dinossauros no seu país, no âmbito de um projeto de cooperação com o Instituto Superior Técnico de Lisboa, envolvendo investigadores portugueses, foi hoje anunciado. nacional Lusa nacional/paleontologos-mocambicanos-descobrem-pela_5e2083349057451c02f91445





"Pela primeira vez, estudantes de mestrado moçambicanos avançaram com uma investigação, que resultou na publicação do seu primeiro artigo científico", afirmou à agência Lusa o paleontólogo português Ricardo Araújo, do Instituto Superior Técnico, da Universidade de Lisboa.

O paleontólogo português sublinhou: "Estamos a criar a primeira geração de paleontólogos moçambicanos, que já produz os seus próprios resultados científicos".