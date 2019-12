Oposição na Guiné-Conacri anuncia que vai boicotar eleições de fevereiro A oposição da Guiné-Conacri anunciou hoje que vai boicotar as eleições legislativas previstas para 16 de fevereiro, um exercício eleitoral que tem sido antecedido por uma violência resultante da vontade de o Presidente se recandidatar a um terceiro mandato. nacional Lusa nacional/oposicao-na-guine-conacri-anuncia-que-vai_5e01fe85f5b69f12ab14e74c





"Decidimos que não podemos participar. Não se trata de boicotar ou de ficar de parte. Nós vamos impedir que essas eleições se realizem", afirmou o líder da oposição, Cellou Dalein Diallo, após uma reunião que juntou cerca de 20 líderes de partidos da oposição na capital do país, Conacri.

No que considerou ser uma "mascarada eleitoral", Diallo justificou esta decisão com as divergências com o Governo, em particular sobre a revisão do registo eleitoral.