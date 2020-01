ONU considera "bem vinda" participação da Rússia no processo de paz da RCA O representante especial do secretário-geral das Nações Unidas na República Centro-Africana (RCA), Mankeur Ndiaye, considerou hoje em declarações à Lusa como "bem vinda" a participação da Rússia no processo de paz daquele país africano. nacional Lusa nacional/onu-considera-bem-vinda-participacao-da_5e1cc350281deb1beb1524e0





"Trabalhamos com todas as forças presentes na República Centro-Africana, no espírito da cooperação entre a RCA e outros países membros da comunidade internacional", afirmou Mankeur Ndiaye.

O representante do secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU) salientou: "A Rússia contribui para a formação dos soldados da RCA, a Rússia é membro permanente do Conselho de Segurança [CS], eu mesmo visitei Moscovo em abril último, a convite das autoridades russas, para vermos como podemos trabalhar com conjunto na perspetiva da implementação do acordo de paz".