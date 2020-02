Oito temas competem por quatro lugares na final do Festival da Canção

O processo de escolha do representante de Portugal no 65.º Festival Eurovisão da Canção, que decorre em maio na Holanda, começa hoje com a primeira semifinal do Festival da Canção, em Lisboa, na qual competem oito temas.

