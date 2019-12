O dia mais curto do ano celebra-se hoje com cinema à medida A entrada no solstício de inverno no hemisfério norte é o pretexto para várias cidades exibirem hoje filmes à medida - curtas-metragens - no ciclo de cinema O Dia Mais Curto. nacional Lusa nacional/o-dia-mais-curto-do-ano-celebra-se-hoje-com_5dfdb32def78a3798915ff89





O programa O Dia Mais Curto cumpre a sétima edição, é organizado pela Agência da Curta-Metragem e apresentado como "a grande festa da curta-metragem", com uma proposta de 33 filmes, repartidos por temáticas e para todas as idades.

Apesar de já terem acontecido sessões ao longo do mês de dezembro, o ciclo concentra grande parte das projeções no fim de semana, no arranque do inverno.

O objetivo do ciclo é celebrar o formato curto "nos mais variados lugares de projeção - cinemas, bibliotecas, museus, televisões, transportes públicos, entre outros - em 28 localidades", entre as quais Almada, Elvas, Faro, Guimarães, Lisboa, Lourinhã, Madalena (Pico), Ovar, Tomar, Torres Vedras e Viseu.

Entre os 33 filmes programados estão as produções portuguesas "Entre sombras", de Mónica Santos e Alice Guimarães, "Tio Tomás, A Contabilidade dos Dias", de Regina Pessoa, "Corrida", de Janis Cimermanis (Letónia), e "Um homem, oito câmaras", de Naren Wilks (Reino Unido) e "Lua azul", de Marsha Onderstijn (Holanda).

O Dia Mais Curto é celebrado em simultâneo em vários países no hemisfério norte.

De acordo com o Observatório Astronómico de Lisboa, o solstício de inverno ocorrerá às 04:19 de domingo, dia 22, marcando o início da estação no hemisfério norte.

