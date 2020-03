Número de novos estudantes internacionais no ensino superior aumentou 38% este ano O número de novos estudantes internacionais no ensino superior português aumentou 38% neste ano letivo, com 5.477 novos inscritos, a maior parte oriunda do Brasil. nacional Lusa nacional/numero-de-novos-estudantes-internacionais-no-_5e67827154821b1985abb88b





Os novos estudantes que chegaram a Portugal com o estatuto de estudante internacional foram principalmente para as universidades, mas 44% do total - 2.398 estudantes - foram para o ensino politécnico.

Dos que foram para as universidades, 595 foi para a do Porto, a que teve mais novos estudantes internacionais inscritos.