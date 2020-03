Número de mortes no mundo ultrapassa as 6.000

O número de mortes registadas no mundo devido ao novo coronavírus ultrapassou já as 6.000, além de quase 160.000 pessoas infetadas, de acordo com uma avaliação da AFP a partir de fontes oficiais.

nacional

Lusa

nacional/numero-de-mortes-no-mundo-ultrapassa-as-6-000_5e6e658e9d64b9194ad2ac0d