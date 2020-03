Novos laboratórios para testes podem ser utilizados mas só após certificação O Serviço Nacional de Saúde quer aumentar a testagem para o vírus que provoca a Covid-19 contando com novos laboratórios, mas só após certificação do Instituto Nacional Ricardo Jorge, disse hoje o secretário de Estado da Saúde. nacional Lusa nacional/novos-laboratorios-para-testes-podem-ser_5e74c696b06c74195b220bfd





"Aumentar a testagem é uma prioridade. Estamos a englobar novos laboratórios na rede. O mercado tem respondido com soluções, algumas divulgadas na comunicação social, mas todas as respostas têm de passar pelo crivo de segurança do Instituto Nacional Doutor Ricardo Jorge. A fiabilidade em matéria de testagem é determinante", disse António Sales, em conferência de imprensa, em Lisboa.

Portugal regista seis vítimas mortais do novo coronavírus, segundo o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS), que dá conta de 1.020 casos confirmados de Covid.

Os dados do boletim epidemiológico hoje divulgado com dados até às 24:00 de quinta-feira e atualizado às 11:00 de hoje, indicam que há mais 235 casos confirmados de Covid-19 do que na quinta-feira.

