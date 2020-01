Nova apreensão eleva para 1,2 milhões número de cigarros apreendidos desde 2018 pelo fisco A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) anunciou hoje a apreensão de mais de 64 mil cigarros no aeroporto do Porto, elevando para mais de 1,12 milhões o número de cigarros apreendidos nos aeroportos nacionais desde o início de 2018. nacional Lusa nacional/nova-apreensao-eleva-para-1-2-milhoes-numero-_5e22f4d922bb341c1a238a78





Num comunicado hoje publicado no Portal das Finanças, a AT refere que a apreensão decorreu "no âmbito da defesa da fronteira externa, mais especificamente no controlo aduaneiro de passageiros e suas bagagens".

Os mais de 64 mil cigarros apreendidos são de várias marcas e encontravam-se "dissimulados em quatro malas de porão, transportadas por passageiros procedentes de Angola e da Ucrânia", detalha o comunicado adiantando que está em causa "o não pagamento de direitos aduaneiros, IVA e imposto sobre o tabaco".