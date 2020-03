Navio-escola Sagres cancela viagem e regressa a Lisboa em maio A viagem de celebração dos 500 anos da circum-navegação de Fernão de Magalhães vai ser interrompida e o navio-escola Sagres vai regressar a Lisboa em "meados de maio" devido ao risco da covid-19, anunciou hoje o Governo português. nacional Lusa nacional/navio-escola-sagres-cancela-viagem-e-regressa_5e7a27512af29a198bb4afbb





"Face à situação de pandemia da covid-19, que afeta mais de 180 países em todo o mundo, o navio-escola Sagres, que ruma à Cidade do Cabo, na África do Sul, onde se prevê que chegue esta quarta-feira, dia 25 de março, recebeu ordens para regressar a Lisboa", indica um comunicado do Ministério da Defesa Nacional, hoje divulgado.

O ministério liderado por João Gomes Cravinho adianta que "o regresso a Lisboa do NRP Sagres está agora previsto para meados de maio".